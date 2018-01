× Erweitern http://www.jes-stuttgart.de/clubtopia.html?day=20180225&articleId=1697 JES

Alle Spieler*innen der acht aktuellen JES SpielClubs treffen sich für ein Wochenende im Theater und besuchen Workshops zu verschiedenen Theaterformaten. Am Sonntag zeigen sie in einer öffentlichen Präsentation, woran sie gerade in ihren SpielClubs arbeiten.

Am 25. Februar um 16.00 Uhr präsentieren alle Teilnehmer*innen der Workshops vom Wochenende, im Alter von 7 bis 77, ihre Zwischenergebnisse aus den SpielClubs den Zuschauer*innen.

Workshops am 24. und 25. FebruarPräsentation am 25. Februar um 16 Uhr

Eintritt frei