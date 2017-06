× Erweitern Clueso

Kaum hatte Clueso die Termine seiner ‚Neuanfang Clubtour’ bekannt gegeben, schon waren die deutschen Termine ausverkauft. Alle Fans, die kein Ticket bekommen konnten, können jetzt aufatmen: Clueso geht 2017 auf große Hallentour.Zwischen dem 24.09. und dem 14.10.2017 stehen zwölf Termine auf der Agenda des Erfurter Sängers. Ein weiterer kommt definitiv noch dazu – eine Show in seiner Heimatstadt ist in Vorbereitung.Auch musikalisch wagt Clueso auf seinem am 14. Oktober 2016 erscheinenden siebten Longplayer einen Neuanfang. Sein gleichnamiges Studioalbum ist anders, aber dennoch unverkennbar Clueso. Es rumpelt, atmet und lebt. Der Sound ist etwas schmutzig und spontan und kehrt zu Cluesos HipHop-Wurzeln zurück. Auf iTunes, Amazon und bei MediaMarkt kann das neue Werk bereits vorbestellt werden.