Als Straßenmusikanten in Barcelona gründeten Rio Che und El Coba 2006 das rein instrumentale Akustik-Projekt "Cobario". Der Ausnahmegeiger Herwig Schaffner alias Herwigos vervollständigte die Gitarreros 2007. Spanische, irische, orientalische und slawische Einflüsse kombiniert mit klassischen Elementen prägen das Klangbild und laden dazu ein, die Augen zu schließen und auf Reisen zu gehen. Nicht nur auf europäischen Festivals konnte das Wiener Trio begeistern; ebenso in Kanada und Hong Kong brillierte Cobario mit den Kompositionen ihrer bisherigen 4 Alben. Dank zahlreicher Preise, u.a. dem ersten Platz beim Straßenmusikfestival in Ludwigsburg, führt der Weg nun auch in internationale Konzerthäuser. "Wenn wir über Cobario reden, dann sprechen wir von Virtuosität und Leidenschaft. Ihre Instrumentalmusik ist gleichzeitig entspannend und energisch und reißt das Publikum binnen Sekunden mit." Christoph Sprecher, St. Gallus Festival, Schweiz.