Figurentheater Raphael Mürle Pforzheim

Es gibt verschiedene Gründe, den Abend in einer Bar zu verbringen. Sich gehen lassen, sich amüsieren, flirten, streiten, sich produzieren, sinnieren, provozieren, sich anöden oder betrinken. Solch ein Abend läßt in die Abgründe unserer heutigen Gesellschaft blicken. Abgestürzte Existenzen, vereinsamte Kreaturen, überspannte Wesen und bizarre Figuren bevölkern dieses Marionettenprogramm. Mit leichtem Augenzwinkern halten sie dem Publikum einen Spiegel vor, in dem es sich nur zu gerne wiedersieht.