Saturday Night – time to shine! Also schnell das neueste Partyoutfit über geschmissen, in

die passenden Schuhe geschlüpft und mit bester Laune ab ins Cocolores! Mitten im Herzen

der Stadt sorgt der Club nämlich für beste Weekend-Vibes, die gerade jetzt im Frühling die

perfekte Kulisse für lange und vor allem denkwürdige Nächte versprechen. Mit

ausgesuchten Getränke-Specials, kostenlosem Eintritt bis 23 Uhr und dazu den absoluten

Lieblingssongs der Crwod in Dauerschleife kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Wetten, dass man sich an diesen Abend noch lange erinnern wird?!

Wenn es am Samstag Cocobella heißt, wird die Schönheit der Nacht in ihren vollsten Zügen zelebriert. Musik, bei der zu Instant Classics die Hüften geschwungen und Lieblingssongs hemmungslos mitgeträllert werden. Ganz wie man es von Coco kennt – keine Genres, keine Grenzen, dafür 100 % Party. Für alle, die Coco vor 23 Uhr besuchen gibt es dazu freien Eintritt und alle Drinks für unter 4 Euro. Saturday Night Fever at its best!