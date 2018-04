Codec 992 - Get in touch with quality Techno!

Als Stern dieser Codec 992 Labelnight bringt euch der Club einen der aufstrebendsten Künstler aus Italien, nämlich Kaiser.

Mit renommierten Releases auf Label’s wie Animal Farm und Planet Rhythm ist er momentan einer der heißesten Talente, die die Szene zu bieten hat.

Wie auch unser letztes Booking ist dieser herausragende DJ und Produzent zum ersten mal in Süddeutschland.

Supportet wird er von größen wie Ilario Alicante, aber auch von Luca Agnelli und Urbano, welcher ihn Remixten. Zukünftige Vinyl-Releases sind ebenfalls dieses Jahr auf seinem eigenen Imprint KSR zu erwarten.

Ebenfalls wird in dieser Nacht Introversion zu Gast, welcher spätestens nach seiner EP... auf dem Label „ARTS“ einer der wohl interessantesten Act’s aus Berlin geworden ist.

Im Berghain gehören seine Tracks seither zum festen Inventar, und werden Weltweit hoch und runtergespielt.

Obendrein feiern der Club 27 mit dieser Veranstaltung den 27sten Geburtstag unseres Resident’s und Drahtzieher’s Tizaresh.