Collagen - Modern Klezmer

Kleztett - ein Ensemble von sechs Musikern aus dem Hohenlohischen - kommt am Gedenktag der Reichsprogromnacht nach Künzelsau.

Kleztett überzeugt mit eigenen Arrangements und farbigen Improvisationen - mal solistisch, mal im Duett, manchmal überraschend und immer schlicht einmalig. Das Ensemble versteht Klezmer nicht als einen Musikstil, der untrennbar einer bestimmten Gruppe zugeordnet ist, vielmehr als die unmittelbare Weitergabe von Musik an Menschen. Inspiriert von diesem Verständnis begibt sich das Ensemble mit großer Experimentierfreude gerne in verschiedene musikalische Gefilde. Kleztett collagiert traditionelles Liedgut mit anderen Stilistiken, Eigenkompositionen und einer ordentlichen Portion Improvisation. So fesseln die sechs Musiker ihre Zuhörer. Das Programm COLLAGEN spricht ein Generationen übergreifendes, breites Publikum an, das künstlerischen Anspruch und begeisternde Unterhaltung sucht.