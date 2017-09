Jedesmal, wenn der Sänger / Songwriter COLUM SANDS zu einer seiner häufigen Tourneen rund um die Welt aufbricht, dann reisen - in einer Person vereint - drei der in Irland traditionell besonders hoch angesehenen Bürger: der Musiker, der Dichter und der Geschichtenerzähler. Tatsächlich lässt ein Blick in Colums Terminkalender sogar vermuten, dass noch mehr Reisebegleiter dabei sind, denn Colum hat gerade sein erstes Buch herausgebracht und gewinnt nebenbei Preise als Rundfunkmoderator.Obwohl er wirklich viel auf Achse ist, sollte man ihn nicht in Touristenzentren suchen, nicht in den Irish Pubs oder an den Schürzenbändern einer kommerziellen Plattenfirma, die hofft, durch das Prädikat „keltisch“ ihren Umsatz zu steigern. Nein, Colum Sands geht seinen eigenen Weg. Als Mitglied der bekannten Sands Family aus der Grafschaft Down in Nordirland wuchs er in einem Zuhause auf, in dem Musik, Geschichten und Lieder Teil des alltäglichen Lebens waren, keine Verkaufsware, und so ist das auch heute noch. Colums Auftritte und natürlich seine Lieder sind voller faszinierender und amüsanter Anekdoten aus dem Alltag von Menschen wie du und ich, Menschen, die wir alle kennen, die uns aber nie so aufgefallen sind.Obwohl viele seiner Lieder unverkennbar ihren Ursprung in Nordirland haben, überbrücken sie jegliche Grenzen. Colum hat die einzigartige Fähigkeit, Beobachtungen individueller Begebenheiten auf eine universal menschliche Ebene zu transferieren. Während manche seiner Lieder in mehrere Sprachen übersetzt wurden, hat Colum seinerseits Goethes Gedicht „Nähe des Geliebten“ aus dem Deutschen mit großem Einfühlungsvermögen übersetzt und es vertont. Johann Wolfgang hat sicherlich geschmunzelt, als diese Übersetzung neulich auf einer CD mit irischen Liebesliedern erschien! Besagter Song ist auf Colums drittem Album “All My Winding Journeys“ zu finden. - „Ich ziehe die kurvenreichen Landstrassen der Alltagssprache der schnurgeraden Autobahn der grammatikalischen Perfektion vor“, betont Colum, und dabei ist seine Aussage nicht nur auf die Sprache beschränkt. Seine Lieder handeln von Menschen, die man auf ruhigen Nebenstrassen trifft, wie „The man with the cap“ oder von Kindern, die vor dem „Last house in our street“ Ball spielen (auf dem Album “The March Ditch“), und sie reflektieren Colums tiefe Überzeugung, dass die „wirklichen“ Nachrichten keine Schlagzeilen machen, dass die „wirkliche“ Geschichte nicht mit den Daten großer historischer Schlachten geschrieben wird. Auf dem Album “The Note That Lingers On“ finden sich mehr solcher Lieder, inspiriert sowohl von seiner Heimat in Nordirland als auch von seinen ausgedehnten Reisen: „Going down to the well with Maggie“ beschwört Erinnerungen an seine Kindheit, zu „The child who asks you why“ wurde er durch ein Konzert in der Oase Neve Shalom (Oase des Friedens) inspiriert, der ersten integrierten Schule für Juden und Araber.