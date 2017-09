Come into the presence

Gospelmusik ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr in unsere Kirchen und Gemeinden eingezogen. Hauptsächlich in Konzerten oder als Vortragslieder in Gottesdiensten. Um diese Musik, die so berühren, mitreißen und aufbauen kann, noch mehr zu einem Bestandteil der Gottesdienste zu machen, haben Helmut und Frieder Jost und Ruthild Wilson die Gospelmesse „Come Into His Presence“ zusammengestellt. Die „fun harmonists“ aus Wolpertshausen unter der Leitung von Thomas Hammer, haben diese Gospelmesse einstudiert und möchten sie mit Ihnen zusammen feiern. Die Begleitung hat die Band des Projektchors Brettheim übernommen.