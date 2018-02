Comedy & Co: mit Joram Seewi

Die meisten Komödianten beherrschen entweder Stand-up Comedy oder Artistik und Jonglage, nicht so Joram Seewi, er ist in allen drei Genres ein Meister seines Fachs. Mit seiner charmanten Lockerheit zieht Joram Seewi das Publikum in seinen Bann. Er begeistert seine Zuschauer nicht nur mit Witz und intelligenter Wortakrobatik, sondern zudem mit einer ausgefeilten und meisterhaften Jonglage-Show. Sie werden leuchtende Requisiten zu mitreißender Musik überall blinken und wirbeln sehen. Im Dunkeln ziehen bunte Bälle und Keulen ihre Bahn, scheinbar von Geisterhand geführt. Erleben Sie einen Abend mit atemberaubender Artistik, stimmungsvollen Momenten, Comedy pur und ganz viel Spaß.