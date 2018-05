Comedy & Co: mit Martina Brandl "Schon wieder was mit Sex"

„Schon wieder was mit Sex“ – die einen stöhnen auf (warum bleibt dahingestellt), die anderen freuen sich auf das neue Programm von und mit der Kabarettistin und Sängerin Martina Brandl am 08. Juni. Alles verkauft sich besser mit Sex. Warum nicht auch Kabarett? Dass dabei nicht tief in die verbale Trickkiste gegriffen werden muss und alles über der Gürtellinie bleibt, versteht sich von selbst. Denn, so die Künstlerin, Kabarett muss nicht belehrend sein und Comedy kann durchaus Tiefgang haben.