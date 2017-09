Comedy & Co: mit Olaf Bossi

Der in Stuttgart lebende Italo-Schwabe macht „Lieder-Kabarett“ und verbindet dabei auf seine ganz eigene Art Wort-Kabarett mit Musik-Kabarett.Da ist diese Sehnsucht in dieser rasenden und unübersichtlichen Zeit… die Sehnsucht nach Einfachheit, nach einfachen Antworten, nach einfacher Liebe, nach „einfach mal runterschalten“. Aber Moment mal… schaltet man nicht dann runter, wenn man zum Überholen Vollgas gibt?„Einfach Leben ist gar nicht so einfach!“ ist das zweite Programm von Olaf Bossi nach dem mehrfach preisgekrönten Programm „Glücklich wie ein Klaus“.