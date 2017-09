Comedy King - die Show

„Die Hülle ist Urban und der Kern voll mit Kultur“

Bevor es Ende Oktober wieder gruselig in der Halloween Zeit wird- sorgt die COMEDY KING Show für die Lachmuskeln im Gesicht.

Eine Elite-Auswahl von Comedians und Kabarettisten, die sich bereits in Fernseh Formaten bewiesen und wichtige Preise abgesahnt haben, werden eingeladen. Nur die COMEDY KINGs unter den Künstlern unterschiedlichster Kulturen und unterschiedlichster Generationen wagen eine Kombination auf der Bühne, die es so noch nicht gab. Klar, dass dieser famose Mix famos gemischtes Publikum anlockt und die Show so besonders werden lässt.

Wer die 120 Minuten ohne Lachen übersteht, erhält laut Veranstalter sein Geld zurück !!