Die "Comedy Night Reutlingen" ist eine Stand-up-Mix-Show, bei dem das Lachen groß geschrieben und garantiert wird!

Der Moderator Hany Siam ist seit Jahren in der Comedy-Branche unterwegs und gleichzeitig

Mitglied der "RebellComedy" die deutschlandweit auf Tour ist und somit aus der Comedy Szene nicht mehr weg zu denken ist!

In dieser ersten Folge sind wir stolz darauf Ihnen die Künstler Sertac Mutlu, Herr Schröder, Christiane Olivier und Salim Samatou präsentieren zu dürfen.

In zahlreiche Sendungen, wie "StandUpMigranten", "Night-wash", "Comedy Champions", "Fat Chicken Club", uvm. waren unsere Künstler zu sehen, die auch erfolgreich Comedy Preise gewonnen haben und nun freuen wir uns um so mehr diese Künstler Ihnen live in Reutlingen in der Stadthalle präsentieren zu dürfen.