Comedy Stage in der guten Stube

Ehe die Sonne für das Lachen zuständig ist, präsentiert Naim Jerome Antoine Sabani nochmals ein abwechslungsreiches Comedy-Aufgebot und verabschiedet sich bis September in die Sommer-Pause. Der Straus Bunte besteht aus:

Lars Sörensen, der unterhält seit 2008 als Kabarettist, Autor und Moderator. Als ausgesprochener Experte der 80er und Exilnordlicht im Südwesten beschäftigen ihn nun Helden aller Art.

Angelina Bell - Comedian, sie steht auf der Bühne seit sie 6 Jahre alt ist. Damals noch als Funkenmariechen, heute versprüht sie Funken ohne zu tanzen. Ihr aktuelles Solo-Programm heißt „schwarz, Brot & Gold!“ und ist in Zusammenarbeit mit Roland Junghans enstanden, dem Autor von Bülent Ceylan.

Michael Mutig, der Österreicher heißt nicht nur so, er ist es auch. Er stellt sich dem Nahrungsthema bzw seiner Fleischsucht, Busreisen und Terroranschlägen.

Cengiz Öztunc Kabarett., der waschechte Bayer ist LKW Fahrer und hat meist seinen „Hubi“ zum Deeskalieren dabei.

Marion Metternich, Die Zauberin, ist eine Koryphäe der Zauberkunst. In Karlsruhe hat sie eine eigene, monatliche Show, in Amerika verzauberte sie Passanten auf der Straße. Der unterhaltsame Kontext in den sie ihre Künste bettet macht sie einzigartig.

Silvana Lodato, die Mannheimerin ist dem ein oder anderen durch „Popstars“ bekannt. Inzwischen ist sie als Solo-Künstlerin aber auch mit „ Groove ConneXion “ und „ Radioactive - Live Rock Show “ musikalisch unterwegs.

Wer sich vorab einen ersten Eindruck verschaffen will, findet reichlich Material auf facebook, den Künstler-Webseiten oder youtube.

Karten im VVK für 10€ gibt´s an der WoZi-Theke, bei Sabanis TopStyle Frisörsalon und im Schwarzmarkt