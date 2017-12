Comedy Stube - Die Sondersendung!

Die super-duper-spezial-sonder-Sendung der Comedy Stube in und aus dem Theaterhaus! Seit fast 12 Jahren bringen Helge Thun und das Team der Comedy Stube jeden Monat ein komplett neues und aktuelles Programm auf die Bühne. Jetzt stellen sie aus allen ihren Sketchformaten, Lieblingsfiguren und musikalischen Rubriken eine Sondersendung im Late Night Format exklusiv für das Theaterhaus auf die Bühne und streamen sie live und in Farbe in diesem neuen YouTube-Dingsbums im Internet.Jakob Nacken kriegt endlich eine ganze Band, Helge endlich einen Schreibtisch, und Udo Zepezauer endlich mit Christine Prayon, Magdalena Flade und Chrysi Taoussanis gleich drei Sketchpartnerinnen statt einer.Um zahlreiches Erscheinen im „Studio T3“ wird gebeten!