Ob im Stand up- , Impro- oder Sketchformat: Helge Thun / Udo Zepezauer und Jakob Nacken üben sich in der Kunst der gehobenen Komik und präsentieren aktuelles Kabarett, intelligenten Wortwitz, neue Sketche und spontane Improvisationen.Jede Show ist neu, jede Show ist anders, jede Show ist Kult!Unterstützt werden sie von Jakob Nacken am Klavier und dem Überraschungsgast des Monats.Im Tübinger Sudhaus hat sich die COMEDY STUBE in den letzten Jahren bereits Kultstatus erspielt und die COMEDY STUBE SPEZIAL ist regelmäßig in der Dieselstrasse zu Gast.Die Höhepunkte gibt es umsonst und ohne Werbung als Video-Clips im Netz: www.comedystube.de