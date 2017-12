Endlich ist der Sommer vorbei und es wird wieder lustig! Die Comedy Stube kommt frisch erholt und nahtlos gebräunt aus dem Urlaub! Jakob hat ein Haus gebaut, Helge einen Kühlschrank gekauft und Udo eine Fortbildung in Ausdruckstanz gemacht. Nach zwei Jahren Babypause hat Christine Prayon auch endlich ihr Kind bekommen und kehrt nun im Wechsel mit Magdalena Flade und Chrysi Taoussanis wieder in die Comedy Stube zurück! Wird es wieder neue Musikmedleys geben? Werden wieder Filmklassiker in 3 Minuten gereimt? Gibt es ein Comeback der Anti-Aktions-WG? Bekommen Helge und Udo endlich ihr Alkoholproblem in den Griff? Gibt es neue Sketchformate? Und vor allem: wer sind die 4 Überraschungsgäste des Monats? Man könnte ja sagen: „Schaut es Euch im Fernsehen an!“ Aber live gibt es die Comedy Stube weltweit nur in Tübingen. Tja, Pech für Berlin, London, Tokio! Die Highlights gibt es selbstverständlich auch diese Saison wieder auf www.comedystube.de! Und auf Facebook oder Twitter, aber geiler ist es live im Sudhaus! Und zwar jeden Monat neu!