SWR1 präsentiert am Sonntag, 8. Juli 2018, das große Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg macht Spaß“ bei den Herrenberger Sommerfarben. Dieses Mal wird auf zwei Bühnen gespielt und das Publikum darf zwischen den Bühnen hin- und herwechseln. Mit dabei sind „Eure Mütter“, Markus Krebs, „Dui do on de Sell“ sowie Thomas Schreckenberger.

Im Rahmen des Kulturfestivals Sommerfarben ist das von SWR1 präsentierte Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg macht Spaß“ erneut in Herrenberg zu Gast. Dieses Mal treten vier Künstler mehrfach auf zwei Bühnen auf. Zwischen den Auftritten ist auf beiden Bühnen zeitgleich eine Pause und der Zuschauer kann zur nächsten Bühne und damit zum nächsten Künstler wechseln. Da auf zwei Bühnen gespielt wird, kann der Besucher alle vier Künstler anschauen und miterleben.

Eure Mütter

Sie haben es faustdick hinter den Ohren und sorgen bereits seit 1999 mit Programmen wie „Bloß nicht menstruieren jetzt!“ für beste Unterhaltung – verpackt mit Kreativität und exzellentem Witz. Die Mütter sind Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann. Die drei Jungs liefern eine Comedy-Show voller skurriler Gags und absurder Situationskomik. „Eure Mütter“ laden zur Weltmeisterschaft im Synchron-Haarewaschen ein, fordern das Publikum zum Witzwettbewerb auf oder erfinden den Kühlschrank neu. Die Comedy-Gruppe wurde mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet und ist Deutscher Meister in der Kabarett-Bundesliga.

Markus Krebs

Ein Comedian, der es wie kaum ein anderer versteht, mit herrlich schrägen Doppeldeutigkeiten und genialem Wortwitz eine Lachsalve nach der anderen zu produzieren. Er plündert in seinem eigenen Leben und findet ständig aufs Neue absurde Situationen und Anekdoten. Zwei Stunden mit Markus Krebs sind wie ein Abend mit einem alten Kumpel an der Theke – mitten aus dem Leben und mit einer gehörigen Portion Ruhrpott-Charme.

Thomas Schreckenberger

ist mehrfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger, gern gesehener Gast in TV, Rundfunk und auf Kleinkunstbühnen von Flensburg bis zum Bodensee. Mit spitzer Zunge betrachtet der Kabarettist das aktuelle Zeitgeschehen samt den üblichen Verdächtigen aus Politik und Gesellschaft, die er als treffsichere Parodien erscheinen lässt.

Dui do on de Sell

Das Comedy-Duo „Dui do on de Sell“ besteht aus Petra Binder und Doris Reichenauer, die als charmante Raumpflegerinnen die Bühnen in Baden-Württemberg unsicher gemacht haben und so bekannt geworden sind. Mit ihrer sympathischen und schlagfertigen Art begeistern beide ihr Publikum. Kein Wunder sind „Dui do on de Sell“ auch im SWR-Fernsehen und im SWR-Radio gern gesehene Gäste. Ihr Programm ist eine einzigartige Mischung aus warmherziger Satire, messerscharfer Ironie und knochentrockenem Humor - vor allem aber sind die beiden Frauen so authentisch, dass man glatt vergisst, dass man im Theater sitzt.

Vorverkauf hat begonnen

Tickets zu 25 Euro im Vorverkauf gibt es ab kommenden Samstag, 2. Dezember, bei allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, in Herrenberg beim Gäubote am Bronntor sowie online unter www.BW-macht-Spass.de. Übrigens: Der Sonntag, 8. Juli 2018, ist ein spielfreier WM-Fußball-Tag!