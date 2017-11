Common​ ​Sense​ ​People​ ​w.​ ​Architectural

Architectural (Architectural Records / Barcelona) Konstantin Sibold (Innervisions / Running Back) Leif Müller (Mule Musiq / Cocoon) -

Zum Jahresabschluss im Climax freuen sich die Common Sense People über ihren ersten Gast aus​ ​Spanien:​ ​Architectural.​ 2​ 010 gründete Juan Rico aka Architectural sein gleichnamiges Label Architectural Records, nachdem er zuvor nur als Reeko in Erscheinung getreten war. Mittlerweile ist er bei Katalognummer 009 angekommen und lieferte auf jeder EP anspruchsvollen und zeitlosen Techno mit großem Wiedererkennungswert. Außerdem wurden seine Tracks auf Labels wie Wolkfskuil, Non Series oder Maceo Plex’ Ellum Audio veröffentlicht. Auch in der Vorweihnachtszeit übernehmen die Gastgeber Konstantin Sibold und Leif Müller in gewohnter Manier den Support.