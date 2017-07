Common Sense People w. Deniro

Inmitten des Sommers und der Festival-Saison freuen sich die Common Sense People im August über Besuch aus den Niederlanden: Deniro! Reynier Hooft van Huijsduijnen aka Deniro gilt als einer der vielversprechendsten Acts der niederländischen Szene. Spätestens seit 2015 dürfte er vielen ein Begriff sein, als er auf Nina Kraviz’ Label трип (Trip) zwei seiner Tracks veröffentlichte. Im selben Jahr steuerte er obendrauf eine Nummer zur „Dekmantel x Patta“- Compilation bei. Deniro ist zudem in das Amsterdamer Label Tape Records involviert, auf dem er ebenfalls Eigen produktionen releast. Die Gastgeber Konstantin Sibold und Leif Müller, die im Sommer sowohl gemeinsam, als auch solo bei einigen Festivals und Club Gigs unterwegs waren, übernehmen in gewohnter Manier den Support in dieser Nacht.