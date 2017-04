Common Sense People w. Kate Miller & Mko

Kate Miller (Figure Third / Berlin) Mko (Dype / Warschau) Konstantin Sibold (Running Back / Innervisions) Leif Müller (Mule Musiq / Cocoon) - Zum dritten Climax-Event in diesem Jahr freuen sich die Common Sense People gleich über doppelten Besuch: Kate Miller und Maciej Łukasiewicz aka Mko sind zu Gast. Gebürtig aus Melbourne, ist Berlin seit 2011 zu Kates Heimat geworden. Seitdem hat sie sich einen guten Namen in der nationalen und internationalen Underground-Szene gemacht. Nachdem sie renommierte Clubs wie die Berliner Panorama Bar oder das Leipziger Institut für Zukunft zu ihren Referenzen zählen kann, darf das Climax darin natürlich auch nicht fehlen. Ebenfalls mit von der Partie ist der Warschauer Mko. Wenn er als Veranstalter mit seiner „dype“-Crew nicht gerade selbst Acts wie Psyk, Levon Vincent oder Redshape in die polnische Hauptstadt einlädt, tourt er als bekennender Vinyl- Only-DJ durchs liebe Nachbarland. Abgerundet wird das Line-up wie gewohnt von den Gastgebern Konstantin Sibold und Leif Müller.