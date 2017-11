Common Sense People w/ Konstantin Sibold & Leif Müller

House, Techno

Seit 2010 laden die COMMON SENSE PEOPLE-Veranstalter Leif Müller & Konstantin Sibold zum traditionellen Weihnachtstanz. Angefangen im Rocker33, findet die Christmas Edition nun schon zum vierten Mal im Freund & Kupferstecher statt. Konstantin Sibold war in den vergangenen Jahren auf der ganzen Welt unterwegs, um Shows vor einem großem Publikum zu spielen. Neben Gigs im legendären Berliner Berghain gehören ebenso Auftritte auf Ibiza und in Mexiko dazu. Leif Müller hat spätestens mit dem Release seiner ersten Platte "Humpty Times" einen weiteren Step gemacht – wir freuen uns, dass die beiden auch in diesem Jahr am Heiligabend nach Hause kommen und mit euch und uns zusammen ein etwas anderes Weihnachten feiern. Los geht’s übrigens erst um Mitternacht. Genug Zeit also, um vorher die Geschenke auszupacken...