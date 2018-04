Common Sense People w. Matrixxman

Bevor es mit den „Common Sense People“-Partys in die Sommerpause geht, darf man sich aufhochkarätigen Besuch freuen: Matrixxman. Der Amerikaner Charlie Duncan aka Matrixxman hat sich in den vergangenen Jahren sowohl als Produzent wie auch als DJ einen Namen gemacht.

Vor allem durch seine EPs bei der holländischen Institution Dekmantel, aber auch durch weitere Releases auf Labels wie Ghostly International, Figure oder auch Hypercolour, erarbeitete er sich seinen Weg in die internationale Szene. Kennengelernt haben sich Matrixxman und die beiden Gastgeber Konstantin Sibold und Leif Müller bei einem gemeinsamen Gig 2016 in Tel Avivs The Block. Nach mehreren Anläufen freuen sich die CSP-Jungs nun, Charlie als ihren Gast begrüßen zu dürfen und lassen es sich auch dieses Mal nicht nehmen, die Nacht musikalisch zu komplettieren.

Matrixxman (Dekmantel / Ghostly)

Konstantin Sibold (Running Back / Innervisions)

Leif Müller (Mule Musiq / Shtum)

