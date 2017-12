Compagnia Di Leo: Amore e libertà

Der Vater stammt aus dem mittelitalienischen Umbrien. Tochter und Sohn wuchsen in Deutschland auf. Musikalisch sozialisiert wurden Stella und Luca jedoch durch die italienischen Partisanen- und Volkslieder, die Papà Mario den Kleinen pausenlos auf Fahrradtouren durchs Münsterland oder während langer Autofahrten in den Italienurlaub vorsang. Jetzt knüpft die Compagnia Di Leo stimmgewaltig und mit musikalischer Verve an die Familientradition an. Das Album „Amore e libertà“ präsentiert Liebes- und Freiheitslieder in schönster Cantautori-Manier. Es macht Lust auf den Süden und erinnert an das gute, kämpferische Italien.

Info: http://mario-di-leo.de