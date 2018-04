Compagnie Sacékripa: Vu/ Gesehen

Das Internationale und Baden-Württembergische Theaterfestival wird vom 5.-12. Mai in 4 Stuttgarter Theatern und einer Kirche stattfinden. Veranstalter ist das Junge Ensemble Stuttgart. Alle zwei Jahre wird Stuttgart für eine Woche zum Hotspot für die weltweite Kinder- und Jugendtheater-Szene.

In innovativen Formaten und kraftvollen Bildern thematisieren viele der eingeladenen Stücke die Konsequenzen der globalisierten Welt und befragen, mal persönlich-poetisch, mal lustvoll-humoristisch, die Auswirkungen von Krieg, Rassismus und sozialer Instabilität auf die Lebensrealitäten junger Menschen. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Welt aus den Fugen gerät? Wie reagieren wir, wenn wir vor lebensverändernde Entscheidungen gestellt werden? Was ist Heimat? Was gibt uns Halt? Auf wen können wir uns verlassen?

Der Schauspieler Etienne Manceau der französischen Theatergruppe Sacékripa spielt ein Stück ohne Worte. Eine Teestunde gezeichnet von seiner Besessenheit in den kleinen Dingen des Alltags. In einer Mischung aus Objekttheater, Miniaturzirkus und (unfreiwilliger) Clown-Nummer trotzt der ausgebildete Jongleur Etienne Manceau als ebenso akribischer wie mürrischer Herr unserer allgegenwärtigen Hyperaktivität. Was man auf den ersten Blick als harmlos, lächerlich oder gestrig abtun mag, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen nicht selten als eine unbedingte Notwendigkeit für denjenigen, der sie mit tiefer, aufrichtiger Haltung und Konsequenz ausführt. So ist unser Teetrinker nicht nur sehr, sehr ruhig, ruhend in sich selbst, sondern auch gnadenlos konsequent mit sich, seinen Requisiten – und wie nebenbei auch mit dem Thema Partizipation.

Die Compagnie Sacékripa, wurde 2003 von fünf professionellen Zirkusartisten gegründet, die sich während ihrer zweijährigen Ausbildung am Le Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse kennengelernt hatten. Seither ist die Compagnie mit verschiedenen Projekten auf zahlreichen Theaterbühnen und Festivals in Frankreich und Europa zu sehen. Etienne Manceau ist einer der fünf Gründungsmitglieder. Nachdem er zunächst eine technische Ausbildung absolvierte, widmete er sich seit 2001 ganz der Zirkuskunst und studierte Jonglage am Le Lido. Mit der Compagnie Sacékripa verwirklichte er zahlreiche erfolgreiche Produktionen.

SPIELDATEN Freitag 11. Mai um 10 Uhr & 15 Uhr + Samstag 12. Mai um 15 Uhr

Mehr Informationen unter: www.sacekripa.com/sacekripa-en.html