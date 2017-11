Bas White Shahrokh Dini (Compost Blacklabel / Moodmusic)

Die​ ​Leidenschaft​ ​für​ ​Musik​ ​erbte​ ​Bas​ ​White​ ​direkt​ ​von​ ​seinem​ ​Vater.​ ​Die​ ​gemeinsamen Besuche​ ​im​ ​Plattenladen​ ​beschreibt​ ​er​ ​noch​ ​heute​ ​als​ ​eine​ ​seiner​ ​liebsten Kindheitserinnerungen​ ​und​ ​gegen​ ​Ende​ ​der​ ​Neunziger​ ​entdeckte​ ​er​ ​seine​ ​Liebe​ ​zu​ ​Soul,​ ​Jazz, Funk​ ​und​ ​dem​ ​dazugehörigen​ ​Groove​ ​schließlich​ ​im​ ​House​ ​wieder.​ S​ eit mehr als 15 Jahren ist der aus den Niederlanden stammende Künstler daher im Nachtleben Amsterdams aktiv und neben seinem Job als DJ auch als Berater und Kurator in diesem Bereich tätig. Der rote Faden dabei: die Musik als magische Möglichkeit, die Stimmung zu beeinflussen – bei Strandpartys, in Hotels, Bars oder eben Clubs. Wie genau sich dieses Konzept ins Climax einfügt, kann man im Rahmen der „Compost Black Label Session“ erleben, wenn Gastgeber Shahrokh Dini den House-Liebhaber in den Keller der Calwer Straße 25 lädt. Außerdem fungiert das Event gleichzeitig als Releaseparty für die neue „Jupiter“-EP des Karlsruher DJs und Produzenten, die im Februar erscheinen wird.