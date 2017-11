Concertino – barocke Kammermusik zur Weihnachtszeit mit Werken von Johann Pachelbel, Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach Es spielen:Birgit Maier-Dermann: Flöte Agathe Steiff, Joachim Schall: Violine Stephan Meyer: Violoncello Friederike Haug, Jürgen Kruse: Klavier

Birgit Maier-Dermann studierte bei Prof. Robert Dohn in Stuttgart und Prof. Gaby Pas-Van Riet in Saarbrücken. Sie wirkt in verschiedenen Kammermusikensembles und Orchestern mit, u.a. an der Deutschen Oper am Rhein und beim Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Konzertreisen als Solistin führten sie in die Schweiz, nach Italien und Georgien. Seit 2006 hat sie einen Lehrauftrag im Fach Querflöte an der Stuttgarter Musikschule.Joachim Schall wurde mit 18 Jahren in die Meisterklasse von Tibor Varga aufgenommen und war ebendort Konzertmeister dessen Kammerorchesters. Seit 1977 ist er in dieser Position beim Staatsorchester Stuttgart und dem Orchester der Bayreuther Festspiele tätig. Im Jahr 2000 wurde er zum Prof. an der Hochschule für Musik in Stuttgart ernannt. Hier lag der Schwerpunkt seiner Arbeit auf dem Gebiet der NEUEN MUSIK-verbunden mit Uraufführungen und Zueignungen u.a. von H.W. Henze, H. Lachenmann, M. Kelemen und Hespos. Einspielungen von ihm für die Labels "Bayer Records", "col legno", "Audite" sowie für den Rundfunk SWR, WDR, und SR liegen vor. Joachim Schall spielt auf einer Violine von Jofredus Cappa Saluzzo 1690 Stephan Meyer wurde in Paderborn geboren und studierte an der Musikhochschule Detmold bei Prof. Irene Güdel. Seit 1996, nach Abschluss des Studiums, ist Stephan Meyer Mitglied der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Neben seiner Orchestertätigkeit spielt er regelmäßig in verschiedenen Kammermusikformationen.Friederike Haug studierte von 1997-2003 die Hauptfächer Klavier, Musiktheorie und Hörerziehung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bei Prof. André Marchand, Prof. Matthias Hermann und Prof. Irene Matz. Sie erhielt Engagements als Solistin und Kammermusikerin unter anderem beim SWR, dem Staatstheater Stuttgart, dem Stuttgarter Ballett, den Ludwigsburger Schlossfestspielen und dem Ensemble MusikFabrik Köln. 2012 gründete sie die Konzertreihe „Das Pianistische Band“. Im Jahr 2016 wurde die Reihe zum Kulturverein „Das Pianistische Band e.V.“ ausgebaut.Als Kind einer musikalischen Familie hatte Agathe Steiff Unterricht bei Horst Guggenberger in ihrer Heimatstadt Giengen a.d. Brenz. Das Musikstudium begann sie bei Georg Baynov und wechselte dann in die Meisterklasse von Ricardo Odnoposoff an die Musikhochschule Stuttgart.Weiterführende Studien belegte sie in Neue Musik bei Joachim Schall.Seit ihrem Berufseinstieg ist Agathe Steiff Lehrerin an der Musikschule Kirchheim u. Teck.Im Schwäbischen Kammerorchester spielt sie seit 25 Jahren als Konzertmeisterin.Jürgen Kruse studierte von 1991 bis 2000 Klavier bei Prof. André Marchand. Meisterkurse besuchte er bei György Sebök, Claude Helffer und Alicia de Larrocha. Er entwickelte eine internationale Konzertkarriere, die ihn als Ensemblespieler, Kammermusiker und Solist auf große Bühnen und renommierte Festivals führt. Er tritt regelmäßig mit dem Ensemble Modern und dem Komponisten Steve Reich in Europa und Asien auf und arbeitet mit Dirigenten wie Marcus Creed, Emilio Pomarico und Peter Eötvös zusammen. Die Folge sind zahlreiche Fernseh- und Rundfunkproduktionen sowie CD- Einspielungen u.a. bei Hänssler Classics und Wergo.