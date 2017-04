Concertino - Orgelkonzert

Peter Goller hat an der Orgel in St. Wolfgang seine ersten Erfahrungen als Organist gesammelt und kehrt nun im zehnten Jahr ihres Bestehens mit einem Konzert nach Reutlingen zurück. Sein Studium der Schulmusik mit Hauptfach Orgel führte in an die Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Dort wird er im Juni 2017 weinen Abschluss mit einem Konzertprogramm ablegen das bedeutende Werke aus den großen Epochen der Orgelmusik vereint, vom Barock über die französische Orgelsinfonik bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.