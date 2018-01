Mike Opani präsentiert Conclusion - The New Rave in Town!

Bekannt ist er vor allem durch seine arbeiten unter dem Pseudonym „CATIVO“, unter dem er Produktionen für nationale und internationale Labels wie „Force Inc./Position Chrome“, „Urban Takeover U.K.“, „Freak Rec.“, „Hidden Trax“ und seinem eigenen Label „Assimilate Recordings“ veröffentlicht hat. Der Musiker und DJ widmet sich mit seinem neuen Projekt, Techno und Elektronischer-Musik.

Mit dabei sind ebenfalls Ochs & Klick - Sie sind nicht nur DJ Kollegen, sondern auch als gute Freunde zusammengewachsen - was jeden einzelnen Auftritt zu einem besonderen Erlebnis werden lässt. Gemeinsam ergänzen sie sich auf jeder Linie – mit unverwechselbaren Klängen.

Support kommt von Markus weigelt.