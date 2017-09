Confusion wurde Ende der 80er Jahre von den beiden Stuttgarter Jazzmuskern Michael Kersting und Klaus Graf gegründet.

Confusion ist eine Band mit breitem musikalischem Hintergrund, die eine zündende Mischung aus Soul, Pop und Rhythm & Blues spielt, Confusion sorgte u.a. für musikalische Höhepunkte bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und bei der Leichtathletik EM 1996 in Stuttgart.Confusion spielt u.a. Jazz- Rock- und Fusionklassiker von David Sanborn, Neil Larsen oder den Yellowjackets, sowie instrumental gespielte Funk und Soulhits von Stevie Wonder, Al Jarreau oder Marvin Gaye.

Die Bandmitglieder von Confusion gehlören zur deutschen Jazz- und Studiomusikerelite und spielten (u. spielen) u.a. mit Chet Baker, Jaco Pastorius, Al Jarreau, Chaka Khan, Phil Collins, Joy Denalane, Mario Adorf, SWR Big Band ect.

Klaus Graf - SaxophonMichael Kersting - DrumsJohannes Killinger - BassKlaus Wagenleiter - KeyboardsFrank Kuruc - Gitarre