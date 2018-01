Connect! 2018

Die Connection beginnt! Die Systeme sind wieder hochgefahren und der gemeinnützige connect! e.V. startet in das neue Jahr und nimmt euch mit auf eine Reise durch 2018.

Vom 31.08.2018 – 02.09.2018 wird das connect! Festival in Münsingen stattfinden. Über drei Tage werden verschiedene elektronische sowie akustische Künstler*innen vier Bühnen beschallen. Neben dem großen musikalischen Programm wird das Festival mit viel Kultur und großem Rahmenprogram gefüllt. Seid gespannt was euch erwarten wird! Das connect! Open Air wird zum connect! Festival.

Um euch die Vorfreude noch schmackhafter zu gestalten, werden in nächster Zeit verschiedene connect! Pre-Partys stattfinden.

Die Reise beginnt in Reutlingen in der Kulturschock Zelle am 9. Februar!

Eine bunte Reise mit tollen Künstler*innen, schöner Dekoration, einem Kreativwettberwerb, Raum zum Connecten und die ersten Informationen zum connect! Festival 2018.

Neben den drei connect! AllstarDJs Beardy Monkey, Linus Pauling und Chelys haben wird auch das Berliner Techno-Traumpaar Schmitzkatzki und Dachgeschoss zu Gast sein.