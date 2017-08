Das connect! Open Air geht in die nächste Runde und lässt euch erneut tief in den Wunderwald rund um die Wagenburgen eintauchen!

Ein idyllisch gelegener Ort am Rande von Tübingen mit Wald und Wiesen, einer Gemeinschaft von Menschen unterschiedlichen Alters, mit leckerem Essen und feinen Getränken! Das Ganze gepaart mit künstlerischen Darbietungen, elektronischer und Live-Musik auf drei Floors, welche die Tanzbeine zum Schwingen bringen.

Und das Beste? Du kannst mitten drin sein! Denn sobald sich am Samstag, den 2. September 2017, zum zweiten Mal die Tore zu unserem connect! Open Air öffnen, bist Du die/der Hauptakteur*in Deiner eigenen Realität. Wahrnehmung trifft auf das, was Dir am wahrscheinlichsten scheint.

Aber was ist wahr und was nur Schein? Gestalte Dich selbst oder schlüpfe in eine andere Gestalt! Sei Dein eigener Star und verbinde Dich mit anderen! Manege frei!

