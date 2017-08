Das connect! Open Air geht in die nächste Runde und lässt euch erneut tief in den Wunderwald rund um die Wagenburg eintauchen!

Ein idyllisch gelegener Ort am Rande von Tübingen mit Wald und Wiesen, eine Gemeinschaft unterschiedlichsten Alters, leckeres Essen und feine Getränke! Das ganze gepaart mit kulturellen, künstlerischen Darbietungen und elektronischer Musik auf drei Floors, die das Tanzbein zum Schwingen bringt. Neben den vielen tollen musikalischen Acts von Tech-House über Techno bishin zu Funk & Pop erwarten euch tolle Walking-Acts wie Gina Gloria, Patchworkartists oder NiX Jugglery, Workshops und leckeres Essen!

Ab 22 Uhr geht es im CLUB 27 TÜBINGEN weiter:

► Techno Floor:

♫ Special Act

♫ Philip Anders

♫ Linus Pauling

♫ Attitude

♫ Tim Loose

► Deep & Tech Floor:

♫ Slin

♫ TiZiAN

♫ RICØ

► Psytrance Floor:

♫ Chaidive (Psy-Travel records )

♫ Pumaroots

♫ Cubit

Im vergangenen Jahr waren die After-Show Parties in ganz Tübingen von anderen Kollektiven veranstaltet. Dies wollen wir in diesem Jahr ändern! Der Club27 ist somit der einzige Club in Tübingen, in dem alle gemeinsam weiterfeiern können. Seid gespannt, was euch an toller Deko erwartet.

Der Stuttgarter Lichtdesigner KOLLEKTOR EMITTER gestaltet den C27 für das connect! Open Air um. Zudem wird der in Tübingen bekannte Visual-Künstler PPLC und die Freiburger Naphon den Außenbereich in eine bunt leuchtende Chillout-Area verwandeln.