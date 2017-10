Familienmusical

Nachdem Conni, das kleine Mädchen mit der roten Schleife, bereits im vergangenen Jahr das Publikum begeisterte, gibt es jetzt eine Fortsetzung: Conni – Das Schulmusical. Am Sonntag, 26. November, kommen Conni und ihre Freunde um 15 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei. Am 28. Januar 2017 feierte „Conni – Das Musical!“ den großen Tournee-Abschluss in der Barclaycard Arena Hamburg. Hier begann auch im Mai 2014 die Live-Erfolgsgeschichte rund um das Mädchen im rot-weißen Ringel Pulli. Seit dem begrüßte Conni insgesamt über 200.000 Gäste zu ihrer großen Geburtstagsparty quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.Jetzt ist die Sensation perfekt, denn Conni ist in der Schule und da darf das passende Musical nicht fehlen! Nachdem Conni im ersten Musical 6 Jahre alt wurde, erlebt sie jetzt mit ihren Freunden viele neue Abenteuer im Schulmusical.Conni ist jetzt in der Schule. Natürlich sind ihr die Freunde, allen voran Anna und Paul, besonders wichtig. Es gibt einiges zu erleben und alles ist sehr aufregend. Mit viel Spaß und Freude werden unsere Musicalbesucher direkt zum Teil der Inszenierung, frei nach dem Motto: „Was Conni kann – das können wir auch!“.Ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben, mit tollen neuen Songs und ganz viel Charme. Im Herbst 2017 beginnt die große Tournee von „Conni - Das Schul-Musical“ mit einem besonderen Premieren-Wochenende: am 11. November in der Barclaycard Arena in Hamburg und am 12. November in der LANXESS arena in Köln.Conni, die beste Freundin aller Kinder, ist die Erfolgsgeschichte eines kleinen Mädchens, das schon seit 25 Jahren Mädchen wie Jungen begeistert. Weit mehr als 50 Bücher sind mittlerweile beim Carlsen Verlag erschienen. Die Geschichten der kleinen Conni reichen vom Kindergarten bis hin zur jugendlichen Conni und zählen zu den Verkaufshits der letzten Jahre.