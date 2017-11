Conni und das ganz spezielle Weihnachtsfest

× Erweitern Conni

Nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Conni freut sich schon auf Weihnachten.Doch bei Familie Klawitter herrscht nicht gerade Weihnachtsstimmung: Alles geht schief! Nichts läuft so, wie geplant! Aber dann stellt Conni fest, dass so ein ganz spezielles Weihnachtsfest auch sehr schön sein kann.

Conni zählt zu den beliebtesten Kinderfiguren und begeistert seit über 20 Jahren Kinder und Jugendliche zwischen drei und achtzehn Jahren. Auch Lehrer und Eltern lieben die Geschichten rund um das sympathische Mädchen im rot-weißen Ringelpulli. Dabei ist Conni weder so stark und wild wie Pippi Langstrumpf noch so verrückt wie das Sams. Sie ist eher eine Art "beste Freundin", die in den Kindergarten und später in die Schule geht.

Nach Julia Boehme

Bühnenbearbeitung: Tristan Berger