ConsciousClubContact / KontaktBewusstSein

Wir laden dich zu einem Workshop ein, der dich in Kontakt mit dir und anderen bringen wird. Du wirst die Möglichkeiten bekommen Glaubenssätze, gesellschaftliche Normen und vergangene Erfahrungen, die dein In-Kontakt-Gehen auf Parties heute beeinflussen, zu beleuchten, zu erforschen und erste Impulse für eine Veränderung zu setzen.Zu diesem Zweck arbeiten wir mit Meditationen, körperorientierten und gruppendynamischen Übungen sowie theoretischen Betrachtungen und Gesprächsrunden. Bei all dem geht es darum in tieferen Kontakt mit dir selbst zu kommen, denn darin liegt die Wurzel für gelingenden Kontakt zu anderen Menschen.

Resonieren folgende Fragen in dir?- Möchtest du erforschen, was dich auf Parties in Kontakt bringt, wieder heraus stößt oder von Kontakt abhält, und wie viel Kontakt welcher Art dir gut tut?- Willst du sicherer und bewusster werden im Kontakt mit anderen?- Würdest du gerne einmal Möglichkeiten erproben, wie In-Kontakt-Kommen/Sein anders gehen kann als gewohnt oder gesellschaftlich genormt?