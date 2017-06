„Consuelo, mon amour“ - Die Briefe des Kleinen Prinzen an seine Rose

Im Keller einer Villa in Grasse lagern Unterlagen und Erinnerungsstücke, die seit mehr als 35 Jahren niemand mehr an die Luft geholt hat. Der Enkel der verstorbenen Besitzerin hebt den versunkenen Schatz.

Ein Konvolut von Briefen, welches unter seinen Fingern zerfällt wie die Asche eines Vulkans. Nur er kann diese Briefe retten, die Briefe an eine Rose. Mit ihr erwachen die Zeugnisse einer großen Liebe, der Liebe zwischen dem Kleinen Prinz Antoine de Saint-Exupéry und seiner RoseConsuelo Suncin de Sandoval.

Das Projekt des Tübinger Figurenspielers und Theatermachers Christian Glötzner ist eine freie Bearbeitung des modernen Klassikers „Le Petit Prince“ von Antoine de Saint-Exupéry. Sein Werk, das unzählige Menschen bewegt und zutiefst beeinflusst hat, erschien 1943 und ist das letzte veröffentlichte Werk vor dem Tod des Piloten und Autors. Seither hat es zu unzähligen Interpretationen angeregt. Es gilt als erwiesen, dass seine Frau Consuelo neben der Figur der Rose, eine der zentralen Gestalten in „Der kleine Prinz“, auch für weitere Figuren der Geschichte die Vorlage bietet.

Mit Christian Glötzner.

sommer.nachts.gaeste, das kleine Figurentheaterfestival zur Sommernacht, präsentiert Ihnen drei außergewöhnliche Inszenierungen in einem noch außergewöhnlicheren, intimen und gut klimatisierten Ambiente: im ehemaligen Albvereinsheim in der Schlachthausstraße 15 in Tübingen.

Lassen Sie sich von Geraldine, ihrem Butler Francois und Joe, dem Kontrabassisten, in eine Welt voller Diven und Gesang entführen. Begleiten Sie die "schwarze Katze" und ihren Schöpfer Edgar Allan Poe auf einem nächtlichen Rundgang und fliegen Sie mit dem Kleinen Prinz und seiner Rose "Consuelo" zu den Sternen - das alles einmalig und nur im Juli in Tübingen: vom 11. bis 21. Juli in der probebühne des figuren theater tübingen im ehemaligen Albvereinsheim in der Schlachthausstraße 15.