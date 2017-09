Convective Collective

Vier Individuen, die gedanklich an einem Strang ziehen. Vier Solisten, die zusammen spielen. Vier Junge Musiker, die sich ausprobieren um ihre eigene gemeinsame Sprache zu finden. Die Mannheimer Musiker Johannes Hamm, Jan Dittmann, Johannes Mann und Paul Janoschka fühlen sich ganz klar in der amerikanischen und europäischen Jazztradition verwurzelt und doch wendet sich ihr Blick nach vorne. Was passiert im modernen Jazz und wie können sie ihren Teil dazu beitragen? Dabei steht vor allem die Improvisation als Ensemble im Focus. Es sind Songs die sie komponieren und über die sie improvisieren. Dabei fließen ständig Ideen von Bandmitglied zu Bandmitglied, teils kommentiert, teils unkommentiert gelassen. Manchmal freudig zur Kenntnis genommen, manchmal herausfordernd umspielt. Eine stetige Konvektion der Gedanken und Gefühle ist die Devise dieses Quartetts und als Transportmittel gilt hierbei stets die Musik in ihrer reinen, instrumentalen Form.

Johannes Mann (Gitarre), Paul Janoschka (Klavier), Jan Dittmann (Bass), Johannes Hamm (Schlagzeug)