Im Oktober 2016 gründeten die drei damals 14-jährigen Musiker Maxim Burtsev, Jakob Jäger und Quirin Birzer das „Convenience Trio“.

Nur einen Monat später gewannen sie auf Anhieb den Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ in Bayern. Beim anschließenden Bundeswettbewerb in Saarbrücken begeisterten sie mit ihrem souveränen Zusammenspiel und den innovativen Arrangements Jury und Publikum gleichermaßen. Sie wurden als jüngste Teilnehmerband mit einem der begehrten Bundespreise ausgezeichnet und spielen inzwischen auch im bayerischen Landes-Jugendjazzorchester. Jakob Jäger gewann zudem mit der Posaune bei „Jugend musiziert“ den 1. Bundespreis. Ebenso wie Maxim Burtsev absolviert er ein Jungstudium an der Hochschule für Musik und Theater München. Quirin Birzer glänzt vor allem mit durchdachten Kompositionen, die er seinen Mitmusikern quasi auf den Leib schreibt.

Maxim Burtsev – Flügel

Jakob Jäger – Kontrabass

Quirin Birzer – Schlagzeug