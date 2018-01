Coogans Bluff

Vor fünf Jahren, bei Erscheinen ihres dritten Albums (dem inzwischen zwei weitere folgten– ganz aktuell: „Flying To The Stars“) hat sich die nach einem Action-Film mit CLINT EAST-WOOD in der Titelrolle benannte Band aus dem Nordosten Deutschlands quasi nochmals„neu erfunden“:

Ihre Wurzeln in der Stoner-Rock-Szene – in der sie sich zum damaligen Zeit-punkt bereits einen guten Namen erarbeitet hatten – sind zwar weiterhin vorhanden und hör-bar, doch nach einem Besetzungswechsel nun erweitert um eine zweiköpfige, aus Posauneund Saxophon bestehende Bläsersektion, die einen Gegenpol zum Gitarrenbrett bildet, gibtdas dem auf Heavy geeichten Rock-Gebräu einen entschiedenen Ausschlag in Richtung von70’s-Funk und Soul. Da steckt eine Prise SLY AND THE FAMILY STONE drin, ebenso Kraut-rock, Progressive, Fusion, Space- und Psychedelic-Rock, und der Sound changiert irgendwozwischen dem Hard-Rock der 1960er und 70er Jahre, „schwerem“ Funk und einer Art Blues-Dekonstruktion im Sinne von CAPTAIN BEEFHEART und TOM WAITS; teilweise erinnern dieSongs zunächst an den Südstaaten-Rock der frühen KINGS OF LEON, bevor sie sich plötzlichin böse, schleppende Ungetüme im Stile von BLACK SABBATH oder den frühen MONSTERMAGNET verwandeln – allerdings inklusive fetter Bläsersätze! Auf beeindruckende Weise hatsich das Quintett einen ganz eigenen Platz in einer zum Bersten gefüllten Schublade erkämpft,die gern den Stempel „Retro“ trägt: Die Koordinaten sind zwar bekannt, doch kann man langeblättern, um eine andere aktuelle Band zu finden, die auch nur ansatzweise vergleichbar klingt.