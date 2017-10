× Erweitern Cool Breeze

50 Jahre Rock- und Popmusik sowie Hits aus eigener Feder sind im Repertoire sanft eingebettet. Gitarre und Stimme in harmonischem Einklang. Auf den Spuren von Crosby Stills & Nash & Queen, spielt COOL BREEZE, Songs von Simon & Garfunkel, The Beatles, The Eagles, Cat Stevens, Genesis, Eric Clapton, Garth Brooks, Bruce Springsteen, Robbie Williams, Del Amitri, James Taylor, The Bee Gees, CCR, Gotye, REM, Take That, George Ezra und vielen anderen.

Die Eigenkompositionen der Band, sind Songs die das Leben schrieb. Wunderbar eingebunden in das Repertoire, ohne den Stimmungsfluss zu unterbrechen und gleichzeitig ein weiteres Highlight der Show zu sein.

Auch in diesem Jahr spielt COOL BREEZE wieder ihr Jahresabschlusskonzert im Palatin. Bekannte Bassisten, Keyboarder, Drummer und Percussionisten aus ganz Deutschland, sind mit von der Partie.