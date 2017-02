Corinna Fuhrmann - Fliegen mit dir

× Erweitern Corinna Fuhrmann

Ihr Lebensmotto ist: »Ohne Schweiß kein Preis«. So wird deutlich wie viel Leidenschaft im ersten Soloprogramm von Corinna Fuhrmann drin steckt.

Mit ihrem Magister in Literaturwissenschaft aus München und dem Klavierdiplom aus Linz in der Tasche wagt sie sich auf die Bühne. Wort und Musik waren schon immer ihre Steckenpferde. Das beweist sie unter ihrem Alias Lucy van Kuhl. Ihren Liedermacher-Kabarett-Abend trägt den passenden Titel »Fliegen mit dir«. Sie nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise, bei der sie typische Alltagssituationen und Menschliches beschreibt. In ihrer authentischen Art ist Lucy dabei immer ganz nah bei ihrem Publikum, das zwei Stunden lang in ihre Welt eintaucht. Sie erzählt von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn, von Kreuzfahrten, lästert über die Berliner Bio-Gesellschaft und berichtet melancholisch vom zufälligen Treffen mit einem Schulfreunde im Café.