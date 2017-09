Ein spannender Kammermusikabend zwischen Frühwerk und Spätwerk zweier genialer Komponisten! Kaum 100 Jahre liegen zwischen den beiden ersten Klaviertrios von Schubert und Schostakowitsch. Der russische Komponist Schostakowitsch komponierte sein 1. Klaviertrio in c-Moll 1923 als 17jähriges frühreifes Genie anlässlich seiner Diplomarbeit am Konservatorium in St. Petersburg. Franz Schubert schrieb in seinem Todesjahr 1828 in Wien das Klaviertrio in B-Dur, op.99. Gerade mal 30 Jahre alt schuf er mit diesem Spätwerk einen Höhepunkt der Kammermusikliteratur. Kammermusik mit Corinna Liebler (Klavier), Christiane Hajek (Violine), Peter Hajek (Violoncello).