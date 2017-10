Cornelius Frommann: Auf die Lippen geschrieben. Übersetzen für den Film am Beispiel von „Kill your darlings“ (USA 2013)

Cornelius Frommann arbeitet seit vielen Jahren als Übersetzer, Dialogautor und Regisseur in der Filmsynchronisation. Eines seiner Projekte war das Synchrondrehbuch für den Film „Kill your darlings – Junge Wilde“ (Regie: John Krokidas, 104 Min.) mit Daniel Radcliffe und Dane DeHaan in den Hauptrollen. Im Anschluss an die Vorführung des Films über die Schriftsteller der Beat Generation und ihre Beziehungen untereinander gibt Cornelius Frommann im Gespräch mit Andreas Vogt Auskunft darüber, worauf es beim Übersetzen für den Film ankommt und mit welchen branchenspezifischen Besonderheiten der Synchron­übersetzer zu tun hat.

In Kooperation mit dem Programmkino Kamino