Live auf der Showbühne:

CHICHI BOUVET (Filly Follies / München)

LOTTI LIEBLICH (Berlin)

RAKETENMIEZE (Friedrichshafen)

FANNY DI FAVOLA (Corso Cabaret / Stgt)

Musik von:

HERR JÄGER (Stuttgart)

In FANNY DI FAVOLA´s Corso Cabaret geht es um ‚Tease‘, nicht um ‚Strip‘! Das langsame Entblättern wird auf kunstvoll-humorige Weise zelebriert und jede Hülle die fällt vom Publikum frenetisch bejubelt. Bei Burlesque geht es nicht einfach nur um nackte Haut und Brüste - Es ist viel mehr die langersehnte, wahre Würdigung eines neuen weiblichen Selbstbewusstseins. Aufreizend, verlockend mit Stil und einer ordentlichen Portion Humor zeigen die eleganten Diven mit Pailletten und Glitzer was Verführung ist. Das Publikum ist ein wichtiger Teil einer Burlesque Show! Hier wird geklatscht, getanzt, gejubelt und gefeiert – und nach dem die Performerinnen die Bühne verlassen haben heißt es „Tanzfläche frei“ für alle Bewegungsfreudigen.

Die Wohnorte der performenden Gratulaten ziehen sich über die gesamte Republik: Aus München beehrt uns die fantastische CHICHI BOUVET. Eine elegante Femme Fatale, immer von einem Hauch Glitzer und Glamour umgeben. Prickelnd wie französischer Champagner bringt sie mit einem Augenzwinkern den Flair von Moulin Rouge in jede Venue. Im Stil großer Revuen goldener Zeiten verzaubert sie das Publikum mit atemberaubenden Kostümen und unwiderstehlichem Showgirlcharme. Ob als schillernde Flamingo Lady oder verruchte Witwe - die sinnliche Kunst der Verführung beherrscht sie par Excellence. Sie ist Mitglied der erfolgreichen Burlesque Truppe "The Filly Follies", welche mit ihrer Revue "Velvet Voyage" weit über die Grenzen Münchens hinaus von sich reden machen. Mit der fabelhaften LOTTI LIEBLICH aus Berlin kommen die goldenen 20er Jahre in das Corso Cabaret - Mit laszivem Augenaufschlag, roten Lippen und sinnlichsten Bewegungen verführt uns das Fräulein Lieblich zu wahrlich Unerhörtem! Sie perlt und sprüht, sie lacht und flirtet, so dass es eine wahre Augenweide ist. Aus dem schönen Friedrichshafen stammt RAKETENMIEZE - Ein Weltwunder der Wandelbarkeit: Mal schnurrt sie wie ein kleines Kätzchen, dann geht sie ab wie eine Rakete - Mit viel Witz, Charme und Sinnlichkeit wickelt die Burlesque-Queen vom Bodensee jeden einzelnen im Publikum um ihre Krallen. Natürlich wird es sich auch Gastgeberin und Geburtstagskind in Personalunion FANNY DI FAVOLA nicht nehmen lassen, ebenfalls die Bühne zu entern, um gekonnt ihre Hüllen fallen zu lassen.

Für eine ausschweifende Tanzparty mit den Stars im Anschluss an die Performances sorgt Mit-Veranstalter Elmar Jäger aka HERR JÄGER an der Musikkonsole mit Hits aus Swing, Soul, Beat, Rock´n´Roll & Pop Classics.