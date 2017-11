Countdown to 2018 - Part 2

× Erweitern Bukowski

So etwas wie „für Silvester schonen“ gibt es im Bukowski nicht. Zwar wird auch schon rückwärts bis zum Jahreswechsel gezählt, aber nicht, ohne einen Samstag als das zu erkennen, was er ist: Der ideale Tag zum Feiern!

Deshalb ist auch ein exquisites Line-Up am Start. George Perry steht für feinste House-Tunes und percussiven Techno und hat sich damit weltweit eine große Fanbase erspielt. "Der Virtuose an den Decks" ist schon viele Jahre als Plattendreher in der Weltgeschichte unterwegs und ist die Verkörperung von pumpendem House & Techno – die energiegeladenen Sets des Frankfurters entfesseln jeden Dancefloor. Von Underground-Techno-Hymnen bis hin zu den großen upcoming House-Gooves ist für jeden etwas dabei. Außerdem dabei: Lex Bähr und YSKA!