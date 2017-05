Country Fest 2017

Am 16. & 17. Juni 2017 in Eschelbach

Beginn Freitags ab ca. 18 Uhr und Samstag ab ca.14.00 Uhr.

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl mit Steaks-Beans & more sowie unserem Outlaw-Saloon bestens gesorgt.

Freitag ab ca. 18.00 live on stage mit unserem one and only „Rolfy goes Country“

Samstags ab ca. 18.30 Uhr mit der *Pete Stone Band* die mit „Country“ und „Western“ Songs begeistern.

Ab Samstagmittag könnt ihr beim beliebten *Saddle Shooting* batteln, bei den Trader-Shops shoppen, Trapper-Lager sowie Nord- und Südstaatler beschnuppern die Kids Ponnyreiten, Stockbrot grillen und und und…