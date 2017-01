Cox oder der Lauf der Zeit

Schauspielhaus

Der mächtigste Mann der Welt, Qiánlóng, Kaiser von China, lädt den englischen Uhrmacher Alister Cox an seinen Hof, um Uhren zu bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt Qiánlóng eine Uhr zur Messung der Ewigkeit. Ein unmögliches Unterfangen. Doch Cox droht der Tod, wenn er sich dem Willen des Gottkaisers verweigert. Also macht er sich an die Arbeit … Eine Veranstaltung der Stadtbücherei Esslingen in Zusammenarbeit mit der Eßlinger Zeitung und der Buchhandlung Osiander, unterstützt durch die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Karten erhältlich in der Stadtbücherei Esslingen.