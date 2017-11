CPU w/ Sucuk & Bratwurst

Futuresound, Bass, HipHop, Trap

Nach einem guten Jahr hat sich die CPU fest im Stuttgarter Veranstaltungskalender etabliert. Wenn im F&K Resident Minhtendo Gäste wie bisher LGoony, RIN, Crack Ignaz, Yung Hurn und viele mehr einlädt, steht die Crowd am Berliner Platz Schlange. Im Dezember kommen Sucuk & Bratwurst in den Süden. Kennt der eine oder andere vielleicht von großartigen Grafiken - z.B. die der ersten CPUs - und Arbeiten für Nike, Adidas, Live from Earth oder als Köpfe hinter dem Eros-Cover. Die Jungs können aber auch Musik auflegen – was sie an diesem Abend im Freund & Kupferstecher unter Beweis stellen werden.